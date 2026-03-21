Лепс объявил, что снова мечтает стать отцом

Григорий Лепс. Фото: АГН "Москва"
У пожилой знаменитости большие планы на будущее

Популярный российский исполнитель Григорий Лепс признался, что не исключает появления в своей жизни новых детей. Музыкант рассказал, что всерьез задумывается о пополнении в семье и хотел бы вновь испытать радость отцовства.

Знаменитость заявил, что мечтает о двоих детях – мальчике и девочке. Артист отметил, что надеется на то, что судьба даст ему возможность реализовать это желание. При этом певец добавил, что пока не знает, с кем именно сможет осуществить эту мечту.

Ранее в СМИ активно обсуждались отношения музыканта с 20-летней Авророй Кибой. Однако недавно студентка сообщила, что их роман завершился. Она рассказала, что они расстались, но подчеркнула, что время, проведенное вместе, оставило у нее много теплых и приятных воспоминаний.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

