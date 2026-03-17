Григорий Лепс воссоединился с Анной Шаплыковой на семейном празднике в Сочи

Григорий Лепс воссоединился с экс-супругой после расставания с Авророй Кибой
Григорий Лепс. Фото: АГН Москва
Певец мило беседовал за столом с экс-супругой на юбилее своей мамы

В минувшее воскресенье маме Григория Лепса исполнилось 90 лет. Праздник устроили с размахом – в одном из сочинских ресторанов собралась большая семья и близкие. За отдельным столом вместе с артистом сидела его бывшая жена Анна Шаплыкова, с которой они расстались еще в 2021 году.

Рядом происходящее снимала их старшая дочь Ева. Судя по кадрам,  Лепс и Анна мило беседуют, а приглашенный детский коллектив в это время исполняет лезгинку. Среди гостей также заметили дочь певца Ингу, ее мужа Михаила и, конечно, саму именинницу Натэллу Семеновну.

Утром артист трогательно поздравил маму в соцсетях: "С днем рождения, мама! С юбилеем! 90 лет! Крепкого здоровья! Спасибо за все!" – и приложил к посту свою песню "Мама".

Напомним, с Анной Лепс развелся после того, как сам признался в изменах. Артист говорил, что "предал родного и преданного человека", и развод был неизбежен.

Последние два года артист встречался с 20-летней Авророй Кибой, но недавно они разошлись. Поклонники предполагают, что их отношения могли быть пиар-проектом. Впрочем, говорит сама студентка, даже при взаимной симпатии интересы и взгляды могут не совпадать, что становится для пары уже проблемой.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
По теме

Трамп припугнул НАТО развалом из-за отказа помогать США

Штаты требуют от Европы больших усилий, чтобы помочь с Ираном и нефтяным кризисом

Удар по резервной ставке Зеленского: ВС России "накрыли" заводы ВСУ в Кривом Роге

Под огнем оказалось военное производство, сосредоточенное в родном городе главы режима

