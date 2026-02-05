Друзья Кибы рассказали, что та рассталась с Лепсом еще до объявления о разрыве

Случилось это еще до Нового года

Аврора Киба и Григорий Лепс расстались еще в декабре – бывшая звездная пара просто держала это в секрете, сообщают друзья 19-летней студентки. Оба старались не раскрывать информацию о разрыве, о котором стало известно только спустя время.

"Аврора и Лепс расстались еще в декабре, просто не объявляли об этом публично. Во всяком случае, в декабре Аврора уже начала активно ходить в клубы", – сообщили в окружении Авроры "Комсомолке".

Знакомые, говорится в материале, утверждают, что во время одного из таких мероприятий Киба флиртовала с 30-летнием Владом Дубровским – миллионером, ресторатором и основателем Royal Arbat. Дальше флирта общение не уходило, и таким оно и оставалось.

До этого, однако, утверждалось, что Аврора бросила певца еще во время их совместной поездки в Таиланд. Позднее студентка сама сообщила о расставании, не став уточнять причину.

По слухам, Григорий до сих пор испытывает чувства к Анне Шаплыковой, матери его детей. Он купил бывшей супруге дом и продолжает оказывать ей поддержку. Однако речи о сближении не было, пока рядом с Лепсом находилась Киба. Да и последней порядком приелась эта игра.