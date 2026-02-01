Погребняк раскрыла причину расставания Кибы и Лепса

Погребняк раскрыла причину расставания Кибы и Лепса
Мария Погребняк. Фото: соцсети
Звездная пара решила завершить отношения

Сообщение о расставании 19-летней Авроры Кибы с 63-летним Григорием Лепсом вызвало бурную реакцию в светской среде. Студентка ограничилась коротким заявлением и не стала раскрывать детали разрыва, из-за чего вокруг этой истории сразу появилось множество версий.

Своим взглядом на ситуацию поделилась Мария Погребняк. Она считает, что главную роль сыграла слишком большая разница в возрасте, которая со временем неизбежно приводит к внутренним конфликтам. По ее мнению, подобные союзы изначально обречены, поскольку людям с разницей в несколько десятилетий сложно совпасть по ритму жизни, интересам и ожиданиям.

Знаменитость отметила, что представители разных поколений по-разному воспринимают мир, обладают сильно отличающимся уровнем энергии и жизненных ориентиров.

Официальных комментариев от самих участников истории по-прежнему нет, однако многие согласны с тем, что возрастной разрыв стал ключевым фактором, повлиявшим на решение пары расстаться.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

