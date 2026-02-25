Бросивший Алферову Бероев тайно женился на молодой балерине

Правда всплыла: бросивший Алферову Бероев тайно женился на молодой балерине
Егор Бероев. Фото: соцсети
Развод знаменитостей продолжают активно обсуждать

Не успели утихнуть разговоры вокруг грандиозного звездного развода, как в жизни 48-летнего Егора Бероева произошли серьезные перемены. После расставания с Ксенией Алферовой актер, как утверждают его знакомые, вновь связал себя узами брака – и сделал это без лишнего шума. Избранницей стала девушка, которая младше его почти на три десятилетия.

Ранее артист открыто говорил о том, что их многолетний союз с известной актрисой завершился. Он утверждал, что фактически они разошлись еще в 2022 году, а официальная точка в отношениях была поставлена позже. Впрочем, это датировка вызвала большие вопросы у бывшей возлюбленной актера.

Теперь, по словам близкого друга звезды, мужчина уже женат во второй раз. Источник сообщил журналистам, что торжественная церемония состоялась две недели назад и прошла тайно, а избранницей стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Анна Панкратова. Фото: VK/@pankrataa

Сообщается, что девушка исполнила главную роль в киноленте артиста "Кукла". По словам источника, именно работа над проектом стала поворотным моментом в их знакомстве.

Отмечается, что после дебюта молодая артистка стала чаще появляться на съемочной площадке. Прошлым летом она участвовала в работе над другим проектом артиста "Марик", премьера которого запланирована на 2026 год.

История, начавшаяся как сотрудничество режиссера и актрисы, как это часто бывает, закончилась бурным романом.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
