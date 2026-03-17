Популярный телеведущий Дормидонтов упал с самоката в прямом эфире

Юрий Дормидонтов, которого публика знает не только как телеведущего, но и как актера популярных российских сериалов, попал в неловкую ситуацию.
Особенную любовь аудитории он заслужил благодаря необычным прогнозам погоды. Его подача давно стала узнаваемой: шоумен любит рассказывать о петербургской погоде с особым шиком и нередко выходит в эфир прямо на фоне проливного дождя, ветра и прочих капризов города.
Очередной прямой эфир проходил у Сампсониевского моста, где телеведущий катался на электросамокате. Во время рассказа о погоде в Петербурге, где в тот момент было около четырех градусов тепла, он потерял равновесие, рухнул и ударился головой о гранит на набережной.
Этот эпизод сразу встревожил зрителей, потому что падение выглядело довольно жестким. Позже знаменитость сообщил, что чувствует себя нормально и серьезных последствий, к счастью, не ощутил, хотя сам удивился, что после такого удара ничего не болит.
После случившегося телеведущий также напомнил, что в такую погоду нельзя недооценивать порывы ветра – например, удержать транспорт в тот момент оказалось невозможно, что в итоге привело к падению в прямом эфире.
