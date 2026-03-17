Популярный телеведущий Дормидонтов упал с самоката в прямом эфире

Зрителей сильно встревожил опасный инцидент

Юрий Дормидонтов, которого публика знает не только как телеведущего, но и как актера популярных российских сериалов, попал в неловкую ситуацию.

Особенную любовь аудитории он заслужил благодаря необычным прогнозам погоды. Его подача давно стала узнаваемой: шоумен любит рассказывать о петербургской погоде с особым шиком и нередко выходит в эфир прямо на фоне проливного дождя, ветра и прочих капризов города.

Очередной прямой эфир проходил у Сампсониевского моста, где телеведущий катался на электросамокате. Во время рассказа о погоде в Петербурге, где в тот момент было около четырех градусов тепла, он потерял равновесие, рухнул и ударился головой о гранит на набережной.

Этот эпизод сразу встревожил зрителей, потому что падение выглядело довольно жестким. Позже знаменитость сообщил, что чувствует себя нормально и серьезных последствий, к счастью, не ощутил, хотя сам удивился, что после такого удара ничего не болит.

После случившегося телеведущий также напомнил, что в такую погоду нельзя недооценивать порывы ветра – например, удержать транспорт в тот момент оказалось невозможно, что в итоге привело к падению в прямом эфире.

Источник: 78.ru ✓ Надежный источник

"Худшая новость для диктатора": чем для Зеленского обернутся слова про Иран

У Тегерана есть свои спецслужбы, которые легко "бьют" по ответственным лицам

"Растет число таких лиц": польский генерал испугался пророссийских настроений

Местные власти в тихой панике: свои же все больше смотрят в сторону Москвы

