Марк Тишман раскрыл типаж идеальной женщины: "Брюнетка или блондинка — не важно"

Певец отдает предпочтение не цвету волос, а личностным качествам

Певец и композитор Марк Тишман на днях засветился на необычной вечеринке, где презентовали виртуальную группу КОЗПЛЕЙ и новый детский фильм "Зубастая няня". Гости, кстати, были в меховых рожках, и Марк не был исключением. Но в перерывах между светскими улыбками нашел время и для откровенного разговора.

На вопрос, какие девушки ему по душе, Тишман ответил без колебаний: конкретного образа нет. Больше для Марка имеет значение то, что внутри у каждой представительницы прекрасного пола.

"<...> Всегда нравились и нравятся яркие, интересные и с чувством юмора девушки. А брюнетка или блондинка, высокая или маленькая – не важно",– признался он в интервью женскому журналу "Клео.ру".

Март у Марка выдался насыщенным: он только что вернулся с конкурса красоты "Мисс БРИКС", где был членом жюри и наставником. Говорит, все финалистки – невероятные, но победительниц выбирали честно, и мнения жюри не расходились.

Кстати, Тишман написал для всех девушек песню "Ты лучше всех", чтобы они напевали ее себе в зеркало. История создания, правда, необычная: мелодия родилась из обиды на парочку, которая фоткалась на его фоне в Таиланде, не спросив разрешения. Марк ушел в пустынное место, включил аранжировки – и родился позитив.