Лоза пожаловался на "оккупировавших весь мир" женщин

Композитор Юрий Лоза уверен, что в последние годы мир стал матриархальным. Сейчас он сомневается в справедливости выражения, будто бы все сферы заточены под представителей мужского пола.
Певец напомнил, что в среднем мужчины умирают на несколько лет раньше женщин. Дополнительно у них чаще находят различные онкологические и сердечные недуги, а также они регулярно сталкиваются с домашним насилием со стороны жен, уверен артист.
"Сегодня женщины оккупировали все виды спорта, которые раньше были исключительно мужскими, и управляют теми же структурами, что и мужчины", – заявил Лоза.
Поэтому он уверен, что современный мир скорее адаптирован больше для женщин.
Напомним, композитора часто критикуют за его антинаучные высказывания. В особенно за заявления о плоской Земле. Лоза уверен, что представления о планете в виде шара являются ошибочными, однако общественность стараются убедить в обратном.
