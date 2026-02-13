Полина Диброва прокомментировала отказ Елены Товстик разводиться с мужем

Полина Диброва прокомментировала отказ Елены Товстик разводиться с мужем
Фото: соцсети
Бывшая жена телеведущего сама строит серьезные планы

Полина Диброва сообщила, что ее возможная свадьба с Романом Товстиком не имеет отношения к позиции бывшей супруги ее возлюбленного. Пока Елена отказывается давать развод. Полина отметила, что дата свадьбы никак не зависит от бракоразводного процесса, который у нее был с Дмитрием Дибровым.

"Свадьба будет тогда, когда мы примем решение об этом. Это не зависит ни в коем разе ни от Елены, ни от Дмитрия, ни от других участников развода, – высказалась Полина.

Дибровы завершили бракоразводный процесс еще осенью 2025 года. Полина ныне строит отношения с Романом, которому бывшая супруга родила шесть детей.

Ранее бывшая супруга телеведущего призналась, что настроена на серьезные перемены: она видит свое будущее рядом с Романом, не исключая, что их союз может привести не только к браку, но и к появлению общего ребенка.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник

