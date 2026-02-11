Диброва заявила, что хочет выйти замуж за Товстика

Диброва заявила, что хочет выйти замуж за Товстика
Полина Диброва. Фото: соцсети
Звезда готова любить и рожать

Модель и блогер Полина Диброва откровенно рассказала о личных планах и не стала скрывать, что настроена на серьезные перемены. Она прямо говорит, что видит свое будущее рядом с бизнесменом Романом Товстиком и не исключает, что их союз может привести не только к браку, но и к появлению общего ребенка.

По словам девушки, внутренне она всегда готова к материнству, но уверена, что такие решения не стоит форсировать. Сейчас для нее важнее прожить другой, более спокойный и чувственный этап жизни, почувствовать себя невестой, пройти первые годы брака без спешки и просто насладиться ощущением любви и близости.

Она подчеркнула, что не гонится за сроками и верит, что жизнь достаточно длинная, чтобы не торопясь прожить каждый ее период. Говоря о возможной помолвке, Полина с улыбкой напомнила, что этот вопрос находится не только в ее руках и адресовать его стоит совсем другому человеку.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник

