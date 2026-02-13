Самойлова заявила, что не готова к отношениям после развода с Джиганом

Многодетная мать и блогер расставила приоритеты в пользу своих проектов

В новом эпизоде "Быть Джиганом и Оксаной" многодетная мать сообщила, что не готова к новым отношениям после развода с рэпером. Долгие годы, говорит Оксана Самойлова, супруг подавлял ее потенциал, а теперь она решила "распушить хвост". Не каждый мужчина, считает блогер, сможет осилить ее амбиции. Да и планы на жизнь будут идти вразрез с отношениями.

Оксана признается, что не сможет успокоиться, пока не реализует весь свой потенциал.

"Денис постоянно блокировал мой рост, он меня сдерживал. Я должна распушить свои "павлиньи хвосты", реализовать всё, что мне нужно", – сообщила Оксана.

И лишь только после этого 37-летняя Оксана готова вступить в отношения.

А вот Джиган считает, что мать его детей последовала интернет-трендам, где популяризируется идея самостоятельности женщины и ее безграничных возможностей. Именно в этом, убежден рэпер, и кроется причина распада их брака.

Ранее мы рассказывали, в какую драму превратился "прощальный ужин" Оксаны и Джигана – та, опасаясь реакции рэпера, просто оставила ему заявление о разводе на столе, а затем покинула ресторан в сопровождении охраны. Однако затем Джига сцепился с телохранителями Оксаны.