Самойлова заявила, что не готова к отношениям после развода с Джиганом

Самойлова заявила, что не готова к отношениям после развода с Джиганом
Фото: соцсети
Многодетная мать и блогер расставила приоритеты в пользу своих проектов

В новом эпизоде "Быть Джиганом и  Оксаной" многодетная мать сообщила, что не готова к новым отношениям после развода с рэпером. Долгие годы, говорит Оксана Самойлова, супруг подавлял ее потенциал, а теперь она решила "распушить хвост". Не каждый мужчина, считает блогер, сможет осилить ее амбиции. Да и планы на жизнь будут идти вразрез с отношениями.

Оксана признается, что не сможет успокоиться, пока не реализует весь свой потенциал.

"Денис постоянно блокировал мой рост, он меня сдерживал. Я должна распушить свои "павлиньи хвосты", реализовать всё, что мне нужно", – сообщила Оксана.

И лишь только после этого 37-летняя Оксана готова вступить в отношения.

А вот Джиган считает, что мать его детей последовала интернет-трендам, где популяризируется идея самостоятельности женщины и ее безграничных возможностей. Именно в этом, убежден рэпер, и кроется причина распада их брака.

Ранее мы рассказывали, в какую драму превратился "прощальный ужин" Оксаны и Джигана – та, опасаясь реакции рэпера, просто оставила ему заявление о разводе на столе, а затем покинула ресторан в сопровождении охраны. Однако затем Джига сцепился с телохранителями Оксаны.

Источник: "Быть Джиганом и Оксаной" ✓ Надежный источник
По теме

"Он наступает": у границы России забили тревогу из-за ЧП в Финском заливе

Ситуация развивается очень стремительно

"Определенный сигнал": офис президента Украины забился в истерике – подробности

Над киевскими верховодами сгущаются тучи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей