Джиган и Самойлова планировали пятого ребенка

За расставанием пары наблюдает вся страна

История отношений Джигана и Оксаны Самойловой получила неожиданный поворот. Артист впервые откровенно рассказал о том, что происходило в семье накануне разрыва, и признался: еще совсем недавно супруги всерьез думали о пятом ребенке.

По словам музыканта, в тот период отношения выглядели устойчивыми и спокойными. Пара строила долгосрочные планы, занималась домом, продумывала будущее и даже готовила отдельную комнату, рассчитывая на пополнение в семье в ближайшие годы. Об этом пишем женский журнал "Клео.ру".

Однако реальность оказалась сложнее. Рэпер отметил, что со временем тема рождения ребенка перестала быть чем-то радостным и начала восприниматься как обязательство. Внутреннее напряжение усилили проблемы со здоровьем.

Параллельно накапливалась усталость – плотные рабочие графики, постоянное внимание публики и участие в съемках давили на обоих. Стресс постепенно размывал близость, и между супругами все отчетливее чувствовалась дистанция.

Ранее Самойлова уже говорила о сильном эмоциональном выгорании, одиночестве и нехватке поддержки в браке. Она признавалась, что внутренне вышла из этих отношений задолго до официального разрыва, продолжая жить рядом, но фактически отдельно.

