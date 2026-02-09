Джиган и Самойлова планировали пятого ребенка

Пятый ребенок: всплыла неожиданная деталь развода Самойловой и Джигана
Джиган и Самойлова планировали пятого ребенка
За расставанием пары наблюдает вся страна

История отношений Джигана и Оксаны Самойловой получила неожиданный поворот. Артист впервые откровенно рассказал о том, что происходило в семье накануне разрыва, и признался: еще совсем недавно супруги всерьез думали о пятом ребенке.

По словам музыканта, в тот период отношения выглядели устойчивыми и спокойными. Пара строила долгосрочные планы, занималась домом, продумывала будущее и даже готовила отдельную комнату, рассчитывая на пополнение в семье в ближайшие годы. Об этом пишем женский журнал "Клео.ру".

Однако реальность оказалась сложнее. Рэпер отметил, что со временем тема рождения ребенка перестала быть чем-то радостным и начала восприниматься как обязательство. Внутреннее напряжение усилили проблемы со здоровьем.

Параллельно накапливалась усталость – плотные рабочие графики, постоянное внимание публики и участие в съемках давили на обоих. Стресс постепенно размывал близость, и между супругами все отчетливее чувствовалась дистанция.

Ранее Самойлова уже говорила о сильном эмоциональном выгорании, одиночестве и нехватке поддержки в браке. Она признавалась, что внутренне вышла из этих отношений задолго до официального разрыва, продолжая жить рядом, но фактически отдельно.

К слову, ранее многодетная мать выставила пикантное фото и смутила фанатов.

Источник: Шоу "Быть Джиганом и Оксаной" ✓ Надежный источник
По теме

Зеленский закатил публичную истерику после российских ударов

Комик-политик выступил с разгромной тирадой

В США сделали срочное заявление по итогам переговоров в Абу-Даби

Общение проходило в трехстороннем формате

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей