Адвокат Воробьева заявила, что развод Джигана и Самойловой может затянуться

Адвокат заявила, что развод Джигана и Самойловой может затянуться
Оксана Самойлова. Фото: соцсети
Семейная жизнь знаменитостей подходит к концу

Процесс расторжения брака между Джиганом и Оксаной Самойловой рискует оказаться долгим и непростым. Такое мнение высказала адвокат и консультант по вопросам семьи и бизнеса Яна Воробьева, комментируя ситуацию для прессы.

Ключевая причина паузы в разбирательстве связана со встречным иском со стороны музыканта. Мужчина настаивает на признании брачного договора недействительным, что автоматически усложняет и затягивает судебный процесс.

Подобные договоры могут быть оспорены, если суд сочтет, что они изначально ставят одного из супругов в заведомо невыгодное положение, например, когда практически все имущество закрепляется за другой стороной.

Эксперт отметила, что даже обычные разводы редко проходят быстро, а при наличии имущественных споров, вопросов по детям или конфликтов вокруг брачного контракта разбирательства могут длиться годами. В подобных случаях срок в два–три года и более не является редкостью.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник

Литовский дипломат получил звонкую оплеуху за угрозы в адрес Калининграда

Глава города отреагировал одной легендарной фразой

"Страна сама себя называет великой": Лавров публично унизил Британию

Это единственный пример самовосхваления в названии государства, отметил министр

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей