Адвокат Воробьева заявила, что развод Джигана и Самойловой может затянуться

Семейная жизнь знаменитостей подходит к концу

Процесс расторжения брака между Джиганом и Оксаной Самойловой рискует оказаться долгим и непростым. Такое мнение высказала адвокат и консультант по вопросам семьи и бизнеса Яна Воробьева, комментируя ситуацию для прессы.

Ключевая причина паузы в разбирательстве связана со встречным иском со стороны музыканта. Мужчина настаивает на признании брачного договора недействительным, что автоматически усложняет и затягивает судебный процесс.

Подобные договоры могут быть оспорены, если суд сочтет, что они изначально ставят одного из супругов в заведомо невыгодное положение, например, когда практически все имущество закрепляется за другой стороной.

Эксперт отметила, что даже обычные разводы редко проходят быстро, а при наличии имущественных споров, вопросов по детям или конфликтов вокруг брачного контракта разбирательства могут длиться годами. В подобных случаях срок в два–три года и более не является редкостью.