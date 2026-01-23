Джиган рискует лишиться имущества почти на 500 млн рублей в споре с Самойловой

Почти 500 млн рублей: что рискует потерять Джиган в судебном споре с Самойловой
Фото: АГН Москва
Судящийся за имущество рэпер успел обзавестись особняком и тремя квартирами

Джиган рискует потерять имущество практически на 500 млн рублей в случае проигрыша в бракоразводном процессе с Оксаной Самойловой. По данным Shot, вся семейная недвижимость была оформлена на рэпера. Его защита намерена настаивать в суде, что он согласился передать имущество Оксане, находясь в "уязвимом состоянии".

В имущество рэпера входит трехэтажный особняк в "Шато Соверен" практически на 1,3 тыс. "квадратов" – с хамамом, кинотеатром, камином, кабинетом и тренажерным залом. Внутри – отделка из камня и дизайнерский ремонт. К этому прилагается участок на 22 сотки. Общая стоимость превышает 350 млн рублей.

Денис также владеет тремя квартирами: однушкой на 34 м2, которую он приобрел в 2015 году, еще одной квартирой на 36 м2, купленной спустя год, и двухкомнатной квартирой на 63 м2 (оценивается в 25 млн рублей).

Оксана также может забрать у Джигана и Volkswagen Multivan, купленный в 2018-м. Его стоимость ныне оценивается в 4 млн рублей. 

Адвокат утверждает, что в момент подписания договора тот принимал лекарственные препараты и не отдавал себе отчета в совершаемых действиях.

Кстати, ранее адвокат Александр Бенхин вспомнил похожий случай из судебной практики у еще одной звездной пары: Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова. Та смогла через суд оспорить сделку, доказав, что в момент передачи недвижимости экс-возлюбленному не могла трезво оценивать происходящее. 

Источник: Shot ✓ Надежный источник
По теме

"Хозяин сказал": что известно о новой встрече Зеленского и Трампа

Визит главы киевского режима в Давос стал показательным

"Со мной неинтересно?" Поездка Зеленского в Давос закончилась позорным конфузом

Политик-комик попал в неприятную ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей