Джиган рискует лишиться имущества почти на 500 млн рублей в споре с Самойловой

Судящийся за имущество рэпер успел обзавестись особняком и тремя квартирами

Джиган рискует потерять имущество практически на 500 млн рублей в случае проигрыша в бракоразводном процессе с Оксаной Самойловой. По данным Shot, вся семейная недвижимость была оформлена на рэпера. Его защита намерена настаивать в суде, что он согласился передать имущество Оксане, находясь в "уязвимом состоянии".

В имущество рэпера входит трехэтажный особняк в "Шато Соверен" практически на 1,3 тыс. "квадратов" – с хамамом, кинотеатром, камином, кабинетом и тренажерным залом. Внутри – отделка из камня и дизайнерский ремонт. К этому прилагается участок на 22 сотки. Общая стоимость превышает 350 млн рублей.

Денис также владеет тремя квартирами: однушкой на 34 м2, которую он приобрел в 2015 году, еще одной квартирой на 36 м2, купленной спустя год, и двухкомнатной квартирой на 63 м2 (оценивается в 25 млн рублей).

Оксана также может забрать у Джигана и Volkswagen Multivan, купленный в 2018-м. Его стоимость ныне оценивается в 4 млн рублей.

Адвокат утверждает, что в момент подписания договора тот принимал лекарственные препараты и не отдавал себе отчета в совершаемых действиях.

Кстати, ранее адвокат Александр Бенхин вспомнил похожий случай из судебной практики у еще одной звездной пары: Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова. Та смогла через суд оспорить сделку, доказав, что в момент передачи недвижимости экс-возлюбленному не могла трезво оценивать происходящее.