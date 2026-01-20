Юрист Русяев оценил шансы Джигана на победу в споре с Самойловой

Курс рубля
Джиган имеет шанс оспорить брачный договор с Оксаной Самойловой. В этом случае рэперу нужно доказать свою недееспособность на момент подписания (в 2020-м он проходил лечение в клинике), считает юрист Илья Русяев.
Иск артиста, указывает эксперт, не является беспрецедентным и не относится к экзотике для судебной практики. Однако доказательства потребуются серьезные. Хотя сама история звездной пары укладывается в рамки семейного и гражданского права.
Закон предусматривает подобную возможность, однако через сложный механизм. Джиган может доказать, что договор недействителен, через положения статей 177-179 ГК РФ, где речь идет о неспособности понимания своих действий, введении в заблуждении и подписании документа под давлением.
"Такие доводы никогда не принимаются на уровне слов. Суду нужны медицинские документы, – уточнил Русяев.
Чтобы оспорить договор, нужно доказательство дефекта на момент подписания. Нотариальное удостоверение документа лишь усиливает его позицию – ведь оно подтверждает, что стороны осознают последствия.
Попытка расторжения брака между сторонами ни к чему не привела: в суде отказались удовлетворять заявление о разводе. Процесс был приостановлен из-за иска со стороны Джигана, отмечает женский журнал "Клео.ру".
