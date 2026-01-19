Адвокат Жорин заявил, что Джиган хочет оспорить брачный договор с Самойловой

Джиган обратился к адвокату, чтобы оспорить брачный договор с Самойловой
Фото: соцсети
В окружении рэпера говорят, что Оксана якобы надавила на мужа, чтобы оставить за собой все имущество

Адвокат Сергей Жорин взялся защищать интересы Джигана в рамках бракоразводного процесса рэпера с Оксаной Самойловой. Денис, как известно, рискует остаться ни с чем – он подписал контракт, переписав все имущество жене. Все нажитое до 2020 года остается у Оксаны.

Жорин подтвердил, что документы Оксана оформила, когда супруг проходил лечение. Джиган находится в нестабильном психологическом состоянии – что вызывает множество вопросов.

О содержании документов, продолжил Жорин, его заявитель узнал лишь в связи с бракоразводным процессом. Адвокат указал, что тот до последнего надеялся и верил в восстановление семьи. Однако в таком случае желание должно быть обоюдным. Теперь же, когда развод неизбежен, адвокаты намерены защитить права рэпера.

Жорин полагает, что "баланс интересов" мог быть нарушен, учитывая подписание договора Джиганом с учетом состояния его здоровья, влияния близких и давления ситуации. И действительность подписанных документов в этот период вызывает вопросы.

"Считаем, что эти действия требуют внимательной правовой оценки и не могут рассматриваться как стандартная бракоразводная история", – заключает Жорин.

А друзья Джиги рассказали, что Оксана якобы забрала мужа из рехаба спустя неделю с небольшим (он должен был там остаться минимум на два месяца). А затем, утверждают в окружении, поставила условие – имущество должно остаться за ней. Контракт был составлен еще в 2020-м.

