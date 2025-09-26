"Это пиар": что говорят о разводе Самойловой и Джигана

Поговаривают, что знаменитости решили снова привлечь внимание к своей паре

В последнее время в Сети активно ходят слухи о возможном разладе в семействе Оксаны Самойловой и Джигана. После того, как репера подловили с молодой и красивой девушкой на вечеринке у Тимати, модель перестала выходить на связь в соцсетях. Поговаривают, что она тяжело переносит очередное предательство супруга, который предпочитает вести разгульный образ жизни, хотя обещал ей остепениться.

Однако продюсер Сергей Дворцов не верит, что Самойлова и Джиган действительно намерены развестись. По его словам, у знаменитостей довольно выгодный союз, который приносит дивиденды обоим. Более того, они не в первый раз устраивают мыльную драму из своей личной жизни.

"По какой причине на этот раз? Ну, наверное, ревность Самойловой. Вокруг Джигана всегда молодые девочки красивые. Думаю, что это пиар, чтобы больше говорили о них", – указал он.

Ранее Самойлова рассказывала, что Джиган обещал ей "больше не косячить" и она поверила своему мужу. В последнее время рэпер и правда старался быть примерным семьянином, принимал участие в различных шоу вместе с Оксаной, но, судя по последним событиям, не смог удержаться от загулов. В прошлый раз блогер признавалась, что если ее супруг нарушит обещание, то она подаст на развод.