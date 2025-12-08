Евгений Ткачук рассказал о тяжелой подготовке к роли кулачного бойца в "Волчке"

Дравшемуся в последний раз в школьные годы актеру пришлось осваивать боевые искусства

Актер Евгений Ткачук рассказал о своей роли кулачного бойца Волчка из фильма с одноименным названием – картина вышла в отечественный прокат 4 декабря. События происходят на заре XIX столетия в Российской империи. Ради роли 41-летний артист начал осваивать боевые искусства – хотя дрался, как вспоминает сам, в последний раз в школьные годы на заднем дворе.

Изнурительными трехчасовыми тренировками Евгений стал заниматься за полгода до съемок. Вместе с мастерами он начал искать свой стиль – и в итоге получился собирательный образ русского бойца.

Тренеры начали с азов: с координации и движения на ногах, ударной техники и блоков. Ткачук выкладывался и физически, и морально.

"Думаю: "Ничего себе! Становлюсь похожим на настоящего бойца!" – делится звезда в интервью женскому журналу "Клео.ру".

В 90% процентах случае Ткачук сам участвовал в трюках, погонях и кулачных боях. Сцены, не требовавшие его непосредственного участия, отрабатывали дублеры. Артисту, который привык к тяжелым психологическим проектам, было непросто адаптироваться к новому формату– у него прежде было иное амплуа.

А наиболее сложным процессом в съемках для Ткачука стали полеты на самолетах – после которых нужно спрыгивать на поезд. Тело работало до изнеможения.

"Это было утомительно: полдня висеть – тяжело, руки отказывали. Чемпионат по кулачному бою снимали пять дней, тоже было довольно сложно и долго", – поделился Евгений.