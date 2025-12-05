Маликов рассказал, что его бабушка пожертвовала работой ради своего внука

Курс рубля
Дмитрию Маликову в детстве приходилось часто отправляться на гастроли с родителями, по стопам которых он пошел. А в Москве он нередко находился с бабушкой – Валентина Феоктистовна была человеком простым и "пожертвовала работой" ради внуков. За что Дмитрий чувствует к ней огромную благодарность.
Хотя самому юному Диме нравилось колесить с родителями по концертам (отец – основатель "Самоцветов" Юрий Маликов и мама – солистка Московского мюзик-холла Людмила Вьюнкова).
Достигнув совершеннолетия, Дмитрий решил устроить полноценную взрослую жизнь. Влюбился в девушку и переехал к ней. Хотя родители ему настойчиво рекомендовали быть аккуратнее.
"Но – первая любовь… сами понимаете", – делится Маликов, признав, что те оказались правы.
Звездный певец вспоминает, что мама не слишком увлекалась готовкой еды. Практически всегда находилась в разъездах. Однако в большой и дружной семье все всегда верны своими традициям – в их огромном семействе принято постоянно собираться вместе. Вскоре родные соберутся по случаю новогодних праздников и дня рождения сестры певца Инны – основательницы "Новых самоцветов".
Кстати, недавно исполнитель хита "Ты одна, ты такая" поведал о давнем кризисе в отношениях с супругой. В 2008-м пара переживала тяжелый кризис и сохранила брак, считает Дмитрий, благодаря мудрости Елены, умеющей поддержать баланс.
