"С кем не бывает": Маликов объяснил, почему ударил жену

Инцидент произошел 15 лет назад

Брак Дмитрия и Елены Маликовых многие годы считается образцовым. Супруги не были замешаны в скандалах, не выясняли публично отношений и не так давно стали родителями во второй раз. Однако, как недавно признался певец, в их союзе не всегда царит мир и понимание, вопреки сложившемуся общественному образу.

Артист вспомнил, что в 2008 году он едва не развелся с Еленой, поскольку их отношения переживали тяжелый кризис. По его словам, брак удалось сохранить только благодаря мудрости супруги, которая умеет поддерживать баланс и контролировать ситуацию. Несмотря на то, что его жена довольно сильная личность, она смогла не передавить в этом союзе Дмитрия.

Также Маликов вспомнил, как поднял на свою супругу руку. Это произошло после того, как он вернулся с мероприятия в состоянии алкогольного опьянения – на тот момент ему было 40 лет.

"Ну, выпил. С кем не бывает. Психанул", – объяснил певец.

Он указал, что после случившегося они с женой еще долго восстанавливали отношения.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает Дмитрий Маликов.