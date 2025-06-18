"С кем не бывает": Маликов объяснил, почему ударил жену

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Брак Дмитрия и Елены Маликовых многие годы считается образцовым. Супруги не были замешаны в скандалах, не выясняли публично отношений и не так давно стали родителями во второй раз. Однако, как недавно признался певец, в их союзе не всегда царит мир и понимание, вопреки сложившемуся общественному образу.
Артист вспомнил, что в 2008 году он едва не развелся с Еленой, поскольку их отношения переживали тяжелый кризис. По его словам, брак удалось сохранить только благодаря мудрости супруги, которая умеет поддерживать баланс и контролировать ситуацию. Несмотря на то, что его жена довольно сильная личность, она смогла не передавить в этом союзе Дмитрия.
Также Маликов вспомнил, как поднял на свою супругу руку. Это произошло после того, как он вернулся с мероприятия в состоянии алкогольного опьянения – на тот момент ему было 40 лет.
"Ну, выпил. С кем не бывает. Психанул", – объяснил певец.
Он указал, что после случившегося они с женой еще долго восстанавливали отношения.
Ранее стало известно, сколько зарабатывает Дмитрий Маликов.
Ситуация может обостриться еще сильней в ближайшее время