Орейро рассказала о сложностях русского языка во время съемок

Наталья Орейро впервые снялась в полнометражном российском фильме "Письмо Деду Морозу", в котором поет на русском, танцует и поистине радуется самой жизни. Звезда вспоминает с удовольствием и съемки: помощь российских коллег, пребывание в холодной стране и расписные подносы.
Однако самая большая сложность для Натальи – русский язык. На великом и могучем Орейро понимает больше, чем может сказать. При этом ей очень нравится говорить на русском – и она уже давно пытается расширить свои познания, чтобы беседовать с россиянами.
"Но тут нужно было говорить так, чтобы меня с легкостью понимали зрители, то есть не по чуть-чуть, а говорить хорошо", – поясняет Орейро.
Уругвайская актриса рассказала, что по сценарию превращается в русскую жену. Для всех ее акцент вполне очевиден. И задача заключалась в том, чтобы хорошо говорить – она оказалась самой сложной, признается знаменитость.
Наталья, кстати, уже давно успела привыкнуть к зиме в России. Она побывала в Сибири, где выступала с гастролями и там, где морозы опускались до 35 и 40 градусов ниже нулевой отметки.
"Я не боюсь холода", – признается звезда.
Кстати, несколько лет назад Орейро стала гражданкой России, получив паспорт РФ.
