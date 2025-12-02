Клуни рассказал, что Питт дразнит его из-за проигранной роли в "Тельме и Луизе"

Друзья прежде были соперниками из-за одной кинокартины, которая могла бы стать поворотным моментом для актера

64-летний Джордж Клуни поведал об одном эпизоде времен своей молодости, которая сопровождалась безрадостными перспективами в кинематографе. Все произошло во время кастинга для кинокартины "Тельма и Луиза", после которой началось восхождение молодого Брэда Питта, спустя десять лет ставшего напарником Джорджа по "11 друзьям Оушена" Стивена Содерберга.

В начале 1990-х Клуни снимался в сериалах, пытаясь вырваться из телеформата в большое кино. В итоге он дорвался до проб на роль Джей Ди (которая в итоге досталась досталась Питту), передает женский журнал "Клео.ру".

Финальный выбор режиссера определил дальнейшие пути двух кинозвезд. Для Питта, снимавшегося в ситкомах, это стало трамплином. А Клуни ощутил горький осадок, который преследовал его долгие годы. И он стал избегать картину, которую воспринимал как потерянную возможность.

Время многое отпустило, и Клуни сам пошел вверх по актерской карьере. А бывшие соперники стали друзьями – и объединились для франшизы про Дэнни Оушена и его друзей.

Много лет спустя, при пересмотре "Тельмы и Луизы", Джордж признал, что режиссер Ридли Скотт принял верное решение, отдав роль Брэду Питту. Кстати, тот до сих пор поддразнивает Клуни на эту тему.

"Люди сходили с ума. А это мог быть ты, Клуни", – шутит Адам Сендлер, вспоминая реакцию зрителей в кинотеатре на Питта с голым торсом.