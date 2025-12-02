Клуни рассказал, что Питт дразнит его из-за проигранной роли в "Тельме и Луизе"

Клуни рассказал об шутках Питта о недоставшейся роли в "Тельме и Луизе"
Фото: commons.wikimedia.org
Друзья прежде были соперниками из-за одной кинокартины, которая могла бы стать поворотным моментом для актера

64-летний Джордж Клуни поведал об одном эпизоде времен своей молодости, которая сопровождалась безрадостными перспективами в кинематографе. Все произошло во время кастинга для кинокартины "Тельма и Луиза", после которой началось восхождение молодого Брэда Питта, спустя десять лет ставшего напарником Джорджа по "11 друзьям Оушена" Стивена Содерберга.

В начале 1990-х Клуни снимался в сериалах, пытаясь вырваться из телеформата в большое кино. В итоге он дорвался до проб на роль Джей Ди (которая в итоге досталась досталась Питту), передает женский журнал "Клео.ру".

Финальный выбор режиссера определил дальнейшие пути двух кинозвезд. Для Питта, снимавшегося в ситкомах, это стало трамплином. А Клуни ощутил горький осадок, который преследовал его долгие годы. И он стал избегать картину, которую воспринимал как потерянную возможность.

Время многое отпустило, и Клуни сам пошел вверх по актерской карьере. А бывшие соперники стали друзьями – и объединились для франшизы про Дэнни Оушена и его друзей.

Много лет спустя, при пересмотре "Тельмы и Луизы", Джордж признал, что режиссер Ридли Скотт принял верное решение, отдав роль Брэду Питту. Кстати, тот до сих пор поддразнивает Клуни на эту тему.

"Люди сходили с ума. А это мог быть ты, Клуни", – шутит Адам Сендлер, вспоминая реакцию зрителей в кинотеатре на Питта с голым торсом.

Источник: The Times ✓ Надежный источник

В Крыму сорвали покушение на высокопоставленного офицера Минобороны

Оказавшего сопротивление украинского агента ликвидировали

Массированный удар РФ заставил Зеленского снова выпрашивать помощь у Запада

Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей