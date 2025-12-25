Камила Валиева возвращается на лед после четырехлетней дисквалификации

Спортсменка уже тренируется в школе Татьяны Тарасовой

Камила Валиева вновь готова выступить на льду – 25 декабря завершилась ее четырехлетняя дисквалификация. Таким образом, у фигуристки снова есть право на участие в международных соревнованиях.

Скандал начался после участия в ОИ-2022 в Пекине: допинг-тест показал положительный результаты (в пробе обнаружили триметазидин). МОК, WASA и ISU требовали отстранить Камилу от соревнований.

В итоге Валиевой разрешили выступать на льду, однако ROC потеряла золото в турнире. Последовало длительное разбирательство. В 2024-м году было вынесено окончательное решение: Валиеву признали в спортивном арбитраже виновной, дисквалифицировав на 4 года. Результаты после декабря 2021-го (в том числе и золото на чемпионате Европы) были аннулированы.

Валиева смогла вернуться к тренировкам официально с октября 2025-го. Спустя месяц она начала заниматься в школе Татьяны Навки и в настоящее время готовится к соревнованиям. До дисквалификации Камила тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

Навка заявила, что для спортсменки будут созданы все условия, чтобы она вновь защищала честь страны, передает женский журнал "Клео.ру".

Кстати, после решения CAS о признании спортсменки виновной в употреблении запрещенных препаратов Татьяна Тарасова заявила, что допинг к фигуристке мог попасть лишь от рук тренера. В ответ Этери потребовала от той извинений, заявив, что Тарасова потеряла границы дозволенности.