"Жду извинений": Тутберидзе набросилась на Тарасову за слова о допинге Валиевой

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Прошло уже три года после Олимпийских игр в Пекине, а скандал с допингом Камилы Валиевой только набирает обороты. Недавно CAS признал россиянку виновной в употреблении препаратов.
Это в очередной раз всколыхнуло общественность. Высказывать свое мнение начали в том числе и другие спортсмены. В частности, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она заявила, что допинг к 17-летней фигуристке мог попасть только из рук тренера. Знаменитость посочувствовала девушке и выразила надежду, что Камила не прекратит заниматься спортом и вернется на лед после истечения срока дисквалификации.
Этери Тутберидзе не заставила долго ждать ответа. Она набросилась на Тарасову, обвинив заслуженного тренера в клевете, и потребовала извиниться.
"Видимо, границы дозволенного совсем потеряны. Нельзя же все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений", – заявила тренер в своем блоге.
Напомним, четыре года Камила Валиева не сможет участвовать в играх. Кроме того, теперь фигуристка не чемпионка Олимпийских игр, так как CAS лишил россиянку всех наград с декабря 2021 года.
Ранее сама Камила Валиева сделала заявление о посыпанном допинге после вынесенного CAS вердикта.
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