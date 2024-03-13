Этери Тутберидзе потребовала от Тарасовой извинений за слова о допинге Валиевой

"Жду извинений": Тутберидзе набросилась на Тарасову за слова о допинге Валиевой
Этери Тутберидзе и Камила Валиева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Гневным высказыванием тренер Камилы Валиевой поделилась в своем блоге

Прошло уже три года после Олимпийских игр в Пекине, а скандал с допингом Камилы Валиевой только набирает обороты. Недавно CAS признал россиянку виновной в употреблении препаратов. 

Это в очередной раз всколыхнуло общественность. Высказывать свое мнение начали в том числе и другие спортсмены. В частности, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она заявила, что допинг к 17-летней фигуристке мог попасть только из рук тренера. Знаменитость посочувствовала девушке и выразила надежду, что Камила не прекратит заниматься спортом и вернется на лед после истечения срока дисквалификации. 

Этери Тутберидзе не заставила долго ждать ответа. Она набросилась на Тарасову, обвинив заслуженного тренера в клевете, и потребовала извиниться.  

"Видимо, границы дозволенного совсем потеряны. Нельзя же все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений", – заявила тренер в своем блоге. 

Напомним, четыре года Камила Валиева не сможет участвовать в играх. Кроме того, теперь фигуристка не чемпионка Олимпийских игр, так как CAS лишил россиянку всех наград с декабря 2021 года. 

Ранее сама Камила Валиева сделала заявление о посыпанном допинге после вынесенного CAS вердикта. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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