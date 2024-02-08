Камила Валиева сделала заявление о подсыпанном допинге

Девушка назвала три возможные причины попадания препарата в организм

Несколько недель назад Спортивный арбитражный суд признал виновной российскую спортсменку Камилу Валиеву в принятии допинга. Девушку дисквалифицировали на четыре года и лишили всех наград в период с 25 декабря 2021 года. На слушании по делу фигуристка рассказала три версии, как триметазидин мог попасть в ее организм.

Так, по словам Камилы, препарат с похожим составом принимает ее дедушка. Согласно первому варианту, вещество попало в организм через еду с общей посуды. Однако CAS такой вариант не принял, так как россиянка не смогла это доказать, сообщило интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По второй версии, триметазидин оказался в организме через разрешенные препараты и добавки, которые принимает каждый спортсмен: гипоксен, L-карнитин и экдистерон, передает телеканал "360". Они разрешены в России и считаются поддерживающими.

Третий вариант попадания препарата в организм россиянки гласит, что в этом были заинтересованы конкуренты. Камила рассказала, что в период проведения чемпионата России контактировать с едой участников могли все присутствующие на играх.

"<...> в зоне, где спортсмены переодевались, ели и готовились к соревнованиям, находилось много незнакомцев, которых там быть не должно", — вспомнила 15-летняя фигуристка.

Как бы ни было на самом деле, суд уже принял решение и, не поверив Камиле, отстранил ее от участия на 48 месяцев.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе плюнули в лицо после допинг-скандала с Камилой Валиевой.