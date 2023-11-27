Тутберидзе и Плющенко устроили жесткие разборки в соцсети из-за фигуристки

Две звезды на небосклоне фигурного катания не поделили олимпийскую чемпионку

В России сегодня известны две лучшие школы фигурного катания, это "Хрустальный" и "Ангелы Плющенко". Несколько лет назад между лидерами этих кузниц звезд случился жесточайший скандал. Причиной стало решение Алины Загитовой приостановить карьеру фигуристки и уйти в ледовые танцевальные проекты.

Заявление 17-летней олимпийской чемпионки поразило всех, поскольку ее потенциал был огромным, а воспитанницы того же тренера уже катались на высочайшем уровне. Решение Загитовой прокомментировала Татьяна Тарасова, и эти слова стали завязкой крупного скандала. В комментарии Тарасовой спортивная общественность углядела намек на драконовские методы работы Этери Тутберидзе, которая готовит чемпионов, но при этом совершенно не жалеет воспитанников.



Не остался в стороне и конкурент Тутберидзе, олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Он заметил, что Алина, на его взгляд, остановилась для поиска нового тренера, потому что в "Хрустальном" ей не внимания.

Еще некоторое время дуэлянты обменивались жесткими комментариями, едко характеризуя профессионализм друг друга и методы воспитания спортсменов. Обвинения сыпались с обеих сторон. Однако так мощно разогревавшийся скандал сдулся на подлете. Тутберидзе однажды просто не ответила на пост Плющенко очередной колкостью, а просто опубликовала стихотворение Марины Цветаевой на своей странице.

За четыре года, прошедшие после того скандала, открытые ссоры между Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе больше не замечены, но напряжение в общении коллег чувствуется до сих пор.

Ранее мы писали, что от Этери Тутберидзе ушел хореограф, ставивший номера Алине Загитовой, Камилле Валиевой и другим воспитанницам тренера.

