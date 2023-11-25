Ставивший номера Загитовой и Валиевой хореограф Железняков ушел из группы Тутберидзе

Ходят слухи, что инициатором разрыва сотрудничества стала сама Тутберидзе

Хореограф Алексей Железняков, состоявший в штабе Этери Тутберидзе с далекого 2010 года, принес группе огромные достижения: он тренировал Алину Загитову, Евгению Медведеву, Камилу Валиеву и других выдающихся фигуристок, которые уже в юном возрасте демонстрировали поразительные результаты. Каково же было удивление поклонников, когда 20 ноября они узнали, что известный хореограф покидает группу.

Версий было несколько: поначалу в прессе выдвигали предположения, что сама Тутберидзе захотела прекратить работу с хореографом. И для этой версии есть логичное объяснение: еще никто не комментировал любые скандалы в фигурном катании так, как это любил делать Железняков. Может быть, Тутберидзе больше не хочет видеть в своем штабе такого комментатора, излишне привлекающего всеобщее внимание?

Однако Железняков озвучил свою версию: он заявил, что сам принял такое решение. Хореограф добавил, что ему есть, чем заняться помимо фигурного катания.

"Ушел я сам. А работы у меня хватает, даже слишком хватает", – высказался он.

Впрочем, в это можно поверить – у Железнякова есть своя студия, где проходят занятия для танцоров, гимнастов, фигуристов и пловцов. Сейчас он плотно занят работой на сборах ассоциации фигуристов I.S.A.

Ранее сообщалось, что жизнь Этери Тутберидзе исковеркала травма.