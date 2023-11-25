Ставивший номера Загитовой и Валиевой хореограф Железняков ушел из группы Тутберидзе

Ставивший номера Загитовой и Валиевой хореограф Железняков ушел из группы Тутберидзе
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Ходят слухи, что инициатором разрыва сотрудничества стала сама Тутберидзе

Хореограф Алексей Железняков, состоявший в штабе Этери Тутберидзе с далекого 2010 года, принес группе огромные достижения: он тренировал Алину Загитову, Евгению Медведеву, Камилу Валиеву и других выдающихся фигуристок, которые уже в юном возрасте демонстрировали поразительные результаты. Каково же было удивление поклонников, когда 20 ноября они узнали, что известный хореограф покидает группу.

Версий было несколько: поначалу в прессе выдвигали предположения, что сама Тутберидзе захотела прекратить работу с хореографом. И для этой версии есть логичное объяснение: еще никто не комментировал любые скандалы в фигурном катании так, как это любил делать Железняков. Может быть, Тутберидзе больше не хочет видеть в своем штабе такого комментатора, излишне привлекающего всеобщее внимание?

Однако Железняков озвучил свою версию: он заявил, что сам принял такое решение. Хореограф добавил, что ему есть, чем заняться помимо фигурного катания.

"Ушел я сам. А работы у меня хватает, даже слишком хватает", – высказался он.

Впрочем, в это можно поверить – у Железнякова есть своя студия, где проходят занятия для танцоров, гимнастов, фигуристов и пловцов. Сейчас он плотно занят работой на сборах ассоциации фигуристов I.S.A.

Ранее сообщалось, что жизнь Этери Тутберидзе исковеркала травма.

Источник: Стархит

Куда вложиться в 2024 году: россиянам назвали самые выгодные варианты

Доллар и евро все еще актуальны для скупки, указывает экономист

Брежнева попросила прощения у Меладзе после развода

Певицы обратилась к бывшему на русском языке, пишут СМИ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей