Тутберидзе рассказала о хамском поведении Медведевой

Она выдала свою точку зрения на происходящее

Знаменитый тренер Этери Тутберидзе, воспитавшая выдающихся российских фигуристок, впервые за долгое время дала интервью. В нем она высказалась о своей бывшей подопечной Евгении Медведевой, вспомнив ситуацию с переходом девушки к новому наставнику – канадцу Брайану Орсеру.

Напомним, под руководством Тутберидзе Медведевой удалось достичь самого высокого успеха в своей карьере. Она стала одной из лучших спортсменок в России, но из-за личных взаимоотношений покинула команду. Канадца при этом она называет лучшим наставником, который у нее был.

Тренер не стала скрывать своего возмущения из-за всего, что происходило и происходит в их отношениях с фигуристкой. Она отметила, что во многом винит в этом Татьяну Тарасову, которая за ее спиной что-то советовала Медведевой и наставляла, а также Катерину Боброву. В какой-то момент она поняла, что девочка, которую знала последние 13 лет, оказалась совсем другой.

"Она стала отвечать не так, как должна. Где-то намеренно шла на конфликт", – рассказала Тутберидзе о ее хамском поведении Медведевой.

По словам тренера, в какой-то момент спортсменка даже отказалась жить вместе с другими участниками в квартире, о которой Тутберидзе договорилась с федерацией, сообщает Общественная служба новостей.

Наставник вспоминает, что вскоре Евгения Медведева начала отказываться взвешиваться, потом неожиданно набирала за сутки полтора килограмма – она полагает, что спортсменка делала это намеренно и при поддержке родителей. Периодически фигуристка истерила на тренировках и отказывалась катать произвольную программу.

Тутберидзе не понимает, как после всего Медведева делает резкие заявления об их отношениях. Она полагает, что та должна быть благодарна хотя бы школе за все, что для нее сделали.