Медведеву обвинили в предательстве Тутберидзе: не простили до сих пор

Медведеву обвинили в предательстве Тутберидзе: не простили до сих пор
Евгения Медведева. Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press globallookpress.com
После ухода от тренера фигуристку два года поливали помоями в Сети

Недолгий, но яркий успех Евгении Медведевой в сознании многих любителей фигурного катания тесно связан с именем тренера Этери Тутберидзе. Именно под ее руководством спортсменка взяла наиболее крутые высоты. Однако вскоре дороги Евгении и ее тренера разошлись.

Медведева много раз говорила, что Тутберидзе дала ей невыразимо много, но однажды фигуристка поняла, что нужно переключаться, и ушла к другому тренеру. После Тутберидзе, по мнению Евгении, лучший наставник – Брайан Орсер в Канаде, куда она и перебралась. Тогда это вызвало фурор и волну хейта.

Это признание Медведева сделала в эфире собственного шоу, припомнив, что отголоски той истории со сменой наставника доходят до нее и сейчас.

Сегодня, когда возраст фигуристки откровенно "пенсионный" для спорта, ее оставили в покое. Но выводы Евгения сделала и сегодня к хейту в социальных сетях относится куда спокойнее.

Напомним, в прошлом Евгения Медведева подавала большие надежды в фигурном катании. Стремительная карьера, победы – одна круче другой. Ей оставалось лишь взять золото Олимпиады и "обязательный набор" чемпиона в кармане. Но подвело здоровье: Медведева стала выступать все хуже, а потом и вовсе ушла из фигурного катания.

Ныне она принимает участие в ледовых шоу, иногда выполняет работу комментатора на соревнованиях, а также снимается в рекламе. Недавно Евгения создала собственное шоу.

Недавно публика очень обиделась на фигуристку за неосторожные слова в адрес пропавшей юной "коллеги" Алины Горбачевой.

Источник: Шоу "БеС комментариев" ✓ Надежный источник
По теме

Хаматова согласилась приехать в Россию после заманчивого предложения

Знаменитость не отказывается от заработка

Раскрыт тайный смысл неожиданного визита Путина в штаб ЮВО

Скоро это найдет отражение в зоне СВО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей