Медведеву обвинили в предательстве Тутберидзе: не простили до сих пор

После ухода от тренера фигуристку два года поливали помоями в Сети

Недолгий, но яркий успех Евгении Медведевой в сознании многих любителей фигурного катания тесно связан с именем тренера Этери Тутберидзе. Именно под ее руководством спортсменка взяла наиболее крутые высоты. Однако вскоре дороги Евгении и ее тренера разошлись.

Медведева много раз говорила, что Тутберидзе дала ей невыразимо много, но однажды фигуристка поняла, что нужно переключаться, и ушла к другому тренеру. После Тутберидзе, по мнению Евгении, лучший наставник – Брайан Орсер в Канаде, куда она и перебралась. Тогда это вызвало фурор и волну хейта.

Это признание Медведева сделала в эфире собственного шоу, припомнив, что отголоски той истории со сменой наставника доходят до нее и сейчас.

Сегодня, когда возраст фигуристки откровенно "пенсионный" для спорта, ее оставили в покое. Но выводы Евгения сделала и сегодня к хейту в социальных сетях относится куда спокойнее.

Напомним, в прошлом Евгения Медведева подавала большие надежды в фигурном катании. Стремительная карьера, победы – одна круче другой. Ей оставалось лишь взять золото Олимпиады и "обязательный набор" чемпиона в кармане. Но подвело здоровье: Медведева стала выступать все хуже, а потом и вовсе ушла из фигурного катания.

Ныне она принимает участие в ледовых шоу, иногда выполняет работу комментатора на соревнованиях, а также снимается в рекламе. Недавно Евгения создала собственное шоу.

Недавно публика очень обиделась на фигуристку за неосторожные слова в адрес пропавшей юной "коллеги" Алины Горбачевой.

