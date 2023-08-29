Исчезновение знаменитой фигуристки встревожило Тарасову не на шутку

Исчезновение знаменитой фигуристки встревожило Тарасову не на шутку
Фото: Âåëåíãóðèí Âëàäèìèð/FTP/www.globallookpress.com
Заслуженный тренер отреагировала на пропажу спортсменки

Вечером 28 августа пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Спортсменка покинула каток "Чкалов Арены" и пошла в сторону Владимирской церкви, потом зашла в парк. Видеокамеры зафиксировали появление Горбачевой возле 67-го владения на Волоколамском шоссе, отмечают в телеграм-канале Team Gorbacheva Official. Вещи Алины были найдены на пляже на Покровской набережной.

Вскоре на исчезновение фигуристки отреагировала 76-летняя Татьяна Тарасова. Заслуженный тренер СССР дала понять, что встревожена не на шутку. Она сообщила, что следит за новостями и надеется, что скоро Алина найдется. 

Есть версия, что Горбачева просто скрывается от взрослых. Якобы она поссорилась со своим тренером Софьей Федченко, поэтому она покинула каток. Кроме того, утром 29 августа ее видели в кафе. Это тоже зафиксировали камеры видеонаблюдения. 

Поиски Алины Горбачевой пока продолжаются. Интернет-пользователи призывают фигуристку немедленно связаться с родителями. Поклонники надеются, что слоняющаяся по столице спортсменка не попадет в неприятности.

Ранее "Утро.ру" подробнее рассказывали об исчезновении Алины Горбачевой. 

Источник: Спорт-Экспресс ✓ Надежный источник
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