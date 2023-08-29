Поисковики обнаружили пропавшую фигуристку Горбачеву

Поисковики обнаружили пропавшую фигуристку Горбачеву
Алина Горбачева. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Было возбуждено дело по статье "Убийство"

Днем 29 августа Россию потрясла страшная новость: пропала несовершеннолетняя фигуристка Алина Горбачева. Накануне беды девочка повздорила с тренером Софьей Федченко, с которой проживает в одной квартире, и ушла с тренировки в неизвестном направлении.

Исчезновение фигуристка подтвердила ее мать. По данным СК РФ, 16-летняя девочка пропала вечером 28 августа, после того как покинула "Чкалов Арену", пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Поисковики, в том числе сотрудники правоохранительных органов, инициировали целую операцию и возбудили дело по статье "Убийство" после пропажи ребенка. Несовершеннолетнюю искали даже водолазы в реке. И вот наконец появились новости о ее местонахождении.

Пропавшая Алина Горбачева попала на несколько камер видеонаблюдения в течение дня. На кадрах спортсменка сидит в московском кафе как ни в чем не бывало. На такое страшно смотреть, учитывая, какая шумиха поднялась на фоне ее пропажи. Однако саму девочку пока так и не нашли. 

СМИ утверждают, что Горбачева в курсе ее поисков, но не хочет возвращаться домой, так как боится. Общественница Елена Родина призвала разобраться в факте ее отдельного проживания от родителей. 

Ранее "Утро.ру" сообщало обстоятельства таинственного исчезновения Алины Горбачевой. 

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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