Моральное давление: Роднина раскрыла проблемы с фигуристками у Тутберидзе

В штабе российской женской сборной происходит "что-то неладное"

Этери Тутберидзе испытывает определенные сложности с психологической подготовкой российских фигуристок. Об этом заявила заслуженная спортсменка Ирина Роднина.

Напомним, женская группа Этери является наиболее успешной среди одиночек. Последние три Олимпиады именно ее воспитанницы брали золото – Юлия Липницкая в 2014 году, Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева (обе на Олимпиаде в Китае в 2022 году). Тем не менее, указывает Роднина, большая часть воспитанниц Тутберидзе довольно рано покидают профессиональный спорт.

Проблема, продолжила трехкратная олимпийская чемпионка, действительно имеет место быть. Вероятно, речь идет об общем психологическом климате внутри команды, уверена Роднина.

Роднина призналась, что сама стала в пик карьеры уходить на задний план – тренер Станислав Жук решил сделать фаворитами сборной других спортсменок. Безусловно, это сильно раздражает молодых и амбициозных фигуристок.

"Лучше я пойду к такому тренеру, у которого больше свободы и есть статус номера один", – объяснила Роднина.

А недавно мы писали, что дочь Тутберидзе Диана Дэвис переехала вместе с возлюбленным в Соединенные Штаты – из-за чего Минспорт потребовал у нее вернуть в казну российские деньги, потраченные на тренировки и содержание спортсменки в самой России.