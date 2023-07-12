Сбежавшую в Грузию дочь Тутберидзе лишили российских денег

Девушке продолжали платить даже в отсутствие выступлений

Дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе всю свою жизнь посвятила катанию на коньках. Вот уже много лет Диана Дэвис вместе с ее партнером фигуристом Глебом Смолкиным живет и тренируется в США.

Тем не менее, связь девушки с Россией до сих пор не оборвана. Оказывается, на сезон 2022-2023 Дэвис и Смолкин заключили контракт с Минспортом, по которому они получали финансирование, подчеркнули журналисты, сообщившие об этом, что ни разу за сборную России молодая пара в тот период так и не выступила.

Теперь же стало известно, что лавочка будет прикрыта: дочь Этери Тутберидзе и ее партнер останутся без российских денег. Сотрудники российского Министерства разобрались со сложившейся ситуацией, пояснив, что средства фигуристы получали по той причине, что выполнили все условия для того, чтобы попасть в список сборной.

Теперь же сбежавшие в Грузию Дэвис и Смолкин Россию больше представлять не будут, поэтому о подписании с ними какого-либо нового контракта и речи не идет. Отпустили их, по словам главного тренера сборной России по фигурному катанию, с легкостью.

К слову, Глеб Смолкин, который является сыном звезды "Моей прекрасной няни" Бориса Смолкина, приходится Диане Дэвис не только партнером по ледовой арене, но и по жизни. Еще в марте 2022 года он женился на дочери Этери Тутберидзе.

