В Москве таинственно исчезла 16-летняя чемпионка-фигуристка

В Москве таинственно исчезла 16-летняя чемпионка-фигуристка
Фото: pixabay.com
Поиском подростк занимаются правоохранители

Чрезвычайное происшествие в российской столице потрясло общественность, а в особенности поклонников фигурного катания. Средь бела дня в городе пропала юная чемпионка России.

16-летнюю Алину Горбачеву ищут правоохранительные органы. Во вторник, 29 августа, мать девочки сообщила, что спортсменка вошла на территории одного из столичных парков и исчезла.

Жена подчеркнула, что на записях с камер наблюдения видно, как ее дочь заходит в парк. Однако никакой другой информации о нахождении ребенка на данный момент нет.

По данным РИА "Новости", чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров не вернулась домой в минувший понедельник. 28 августа она была на тренировке в ледовом дворце.

Алина Горбачева пропала в Москве на отрезке пути между "Чкалов Ареной" и Владимирской церковью. Последний раз камеры внешнего наблюдения зафиксировали девочку около владения №67 по Волоколамскому шоссе.

Мать фигуристки подчеркнула, что для поиска ее наследницы привлекли кинолога с собакой. Меж тем, женщина напомнила, что с момента пропажи 16-летнего ребенка прошло уже много времени.

Ранее во время отдыха в Египте пропала мать четверых детей из России.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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