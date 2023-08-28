В Египте пропала мать четверых детей из России

Туристка не вынырнула во время дайвинга

Чрезвычайным происшествием обернулось желание семейной пары из России провести лето в Египте. Супруги из Санкт-Петербурга отправились в десятидневный круиз в Хургаду, на минувших выходных они решили заняться дайвингом, однако женщина пропала.

В субботу россияне в составе группы вместе с профессиональными инструкторами погружались в море. По данным телеграмм-канала SHOT, мужчине стало плохо на глубине и он вынырнул обратно, однако его супруга осталась под водой.

Всего в группе дайверов было 27 человек, одномоментно ныряли девять, а вынырнули только восемь. Гиды отметили, что супруги Юрий и Кристина Осиповы нарушили правила, погрузившись на 110 метров, что противоречит международному разрешенному стандарту.

В Египте после после пропажи россиянки началась поисково-спасательная операция. Туристку в море ищут три лодки, однако особой надежды у специалистов нет.

"Муж Юрий написал письмо губернатору Хургады", – уточняет SHOT.

Мужчина сам организовывает поиски супруги и просит местные власти направить на место ЧП спасательный вертолет. По данным телеканала "360", пропавшая россиянка является матерью четверых детей.

Ранее отдыхающим в Египте сообщили, что акулы продолжат нападать.