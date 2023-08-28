В Египте пропала мать четверых детей из России

В Египте пропала мать четверых детей из России
Фото: Roman Denisov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Туристка не вынырнула во время дайвинга

Чрезвычайным происшествием обернулось желание семейной пары из России провести лето в Египте. Супруги из Санкт-Петербурга отправились в десятидневный круиз в Хургаду, на минувших выходных они решили заняться дайвингом, однако женщина пропала.

В субботу россияне в составе группы вместе с профессиональными инструкторами погружались в море. По данным телеграмм-канала SHOT, мужчине стало плохо на глубине и он вынырнул обратно, однако его супруга осталась под водой.

Всего в группе дайверов было 27 человек, одномоментно ныряли девять, а вынырнули только восемь. Гиды отметили, что супруги Юрий и Кристина Осиповы нарушили правила, погрузившись на 110 метров, что противоречит международному разрешенному стандарту.

В Египте после после пропажи россиянки началась поисково-спасательная операция. Туристку в море ищут три лодки, однако особой надежды у специалистов нет.

"Муж Юрий написал письмо губернатору Хургады", – уточняет SHOT.

Мужчина сам организовывает поиски супруги и просит местные власти направить на место ЧП спасательный вертолет. По данным телеканала "360", пропавшая россиянка является матерью четверых детей.

Ранее отдыхающим в Египте сообщили, что акулы продолжат нападать.

Источник: Telegram-канал SHOT ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Путин готов продлить зерновую сделку - СМИ

Анкара нашла способ убедить непреклонный Кремль

Во сколько обойдется россиянам перезапуск "Луны-25"

Дешевле, чем первая "Луна", однако дороже двух миллиардов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей