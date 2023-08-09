На пляже США акула напала на украинку

На пляже США акула напала на украинку
Фото: imagebroker / Manfred Bail / www.globallookpress.com
Женщина находится в критическом состоянии

Чудовищная история в минувший вторник, 8 августа, произошла в США. на одном из пляжей Нью-Йорка на отдыхающую напала акула. Морскому хищнику удалось откусить кусок плоти у женщины, вследствие чего она потеряла много крови.

Спасатели смогли вытащить жертву нападения из воды и оказать ей первую помощь. Однако женщина до сих пор находится в критическом состоянии. По данным американского издания New York Post, речь из об эмигрантке из Украины.

Атаке акулы подверглась 65-летняя Татьяна Колтунюк. Примечательно, что нападение хищника на этом пляже произошло впервые за 70 лет. Несмотря на относительную безопасность зоны отдыха, отдыхающие боятся заходить в воду.

Спасатель Хосе Диас рассказал журналиста, как проходила операция по спасению женщины. По его словам, Татьяна Колтунюк находилась всего в нескольких метрах от берега, когда на нее напала акула.

"Крови было много", – подчеркнул спасатель.

Он давил, что хищник смог откусить от пострадавшей порядка девяти килограммов плоти. Спасатели остановили кровотечение и доставили украинку в больницу. Медики оценивают ее состояние как стабильно критическое.

Напомним, ранее в Египте акула напала на россиянина и сожрала его. Это породило массу насмешек со стороны оголтелых русофобов из Украины.

Источник: New York Post ✓ Надежный источник
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