Американский чиновник поиздевался над смертью россиянина в Египте

В ответ его раскритиковали люди со всего мира

Старший советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро отреагировал на инцидент в египетской Хургаде, где накануне российский турист погиб в результате нападения акулы. Чиновник высмеял инцидент с помощью мема.

На изображении, которое он опубликовал в соцсетях, глава ГУР Украины Кирилл Буданов радостно пожимает руку египетской акуле в благодарность за совершенную работу.

"Лучшее, что я видел за день", – написал Массаро.

После этого в Сети разгорелся настоящий скандал. Американского чиновника в резкой форме раскритиковали другие пользователи. Они отметили, что такие люди, как Пол, используют украинский кризис для повышения собственной медийности.

"Вы не можете ожидать, что кто-то, кто наслаждается смертью невинного русского человека, будет испытывать какие-либо чувства к украинскому народу. Перестаньте использовать бедственное положение украинцев в качестве ваших отвратительных актов фанатизма",

"Это низко... Это очень низко",

"Вы отвратительный человек",

"Этот мем – причина, по которой я больше на вас не подписан",

"Думаю, вы прогуляли занятия по этике в отношении людей и животных",

"Вам действительно смешно, что кого-то съела акула? Независимо от того, из какой страны этот человек, это ужасно и злобно",

– пишут люди ему в комментариях со всего мира.