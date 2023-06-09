Американский чиновник поиздевался над смертью россиянина в Египте

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Старший советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро отреагировал на инцидент в египетской Хургаде, где накануне российский турист погиб в результате нападения акулы. Чиновник высмеял инцидент с помощью мема.
На изображении, которое он опубликовал в соцсетях, глава ГУР Украины Кирилл Буданов радостно пожимает руку египетской акуле в благодарность за совершенную работу.
"Лучшее, что я видел за день", – написал Массаро.
После этого в Сети разгорелся настоящий скандал. Американского чиновника в резкой форме раскритиковали другие пользователи. Они отметили, что такие люди, как Пол, используют украинский кризис для повышения собственной медийности.
"Вы не можете ожидать, что кто-то, кто наслаждается смертью невинного русского человека, будет испытывать какие-либо чувства к украинскому народу. Перестаньте использовать бедственное положение украинцев в качестве ваших отвратительных актов фанатизма",
"Это низко... Это очень низко",
"Вы отвратительный человек",
"Этот мем – причина, по которой я больше на вас не подписан",
"Думаю, вы прогуляли занятия по этике в отношении людей и животных",
"Вам действительно смешно, что кого-то съела акула? Независимо от того, из какой страны этот человек, это ужасно и злобно",
– пишут люди ему в комментариях со всего мира.
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