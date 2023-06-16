Россиянам назвали самый опасный курорт для отдыха

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Египет оказался лидером среди всех стран по числу нападений акул на туристов. Такой вывод после исследований сделали специалисты Международных силы содействия безопасности (ISAF).
Лишь за 2022-й год было зафиксировано 57 неспровоцированных случаев нападения акул по всему миру. Страна вошла в лидеры антирейтинга из-за опасного 40-километрового побережья, привлекающего туристов красочными рифами и уникальной фауной.
Напомним, на побережье Хургады акула загрызла 23-летнего россиянина. Изначально туристы предполагали, что вокруг них плавают дельфины. Трагедия развернулась на глазах отца и девушки убитого.
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