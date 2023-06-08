Акула заживо съела россиянина в Египте на глазах у толпы туристов

Спутница несчастного смогла спастись

Акула напала на туриста на берегу популярной у отдыхающих Хургады в Египте. Инцидент произошел примерно в тридцати метрах от берега.

СМИ пишут, что последние пару дней туристы замечали плавники животного недалеко от береговой линии – однако сотрудники отеля убеждали всех, что плавают дельфины.

"Комсомолка" указывает, что трагедия произошла у пляжа одного из отелей. Девушка смогла спастись, в отличие от ее спутника.

Судя по ролику, нападение оказалось неожиданным – в воде можно заметить несколько человек, которые пытаются спастись и как можно скорее выплыть к берегу. Позднее стало известно, что погибшим оказался гражданин РФ.