Акула заживо съела россиянина в Египте на глазах у толпы туристов

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Акула напала на туриста на берегу популярной у отдыхающих Хургады в Египте. Инцидент произошел примерно в тридцати метрах от берега.
СМИ пишут, что последние пару дней туристы замечали плавники животного недалеко от береговой линии – однако сотрудники отеля убеждали всех, что плавают дельфины.
"Комсомолка" указывает, что трагедия произошла у пляжа одного из отелей. Девушка смогла спастись, в отличие от ее спутника.
Судя по ролику, нападение оказалось неожиданным – в воде можно заметить несколько человек, которые пытаются спастись и как можно скорее выплыть к берегу. Позднее стало известно, что погибшим оказался гражданин РФ.
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