Акулы продолжат нападать: туристам в Египте дали неутешительный прогноз

Акулы продолжат нападать: туристам в Египте дали неутешительный прогноз
Акула. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Во всем виноваты сами люди

Недавно в Египте произошло нападение акулы на человека. Мужчина погиб на месте. Все произошло в Хургаде на глазах у шокированных туристов, спасатели не успели ничем помочь жертве акулы. Эта новость ужаснула любителей Красного моря, ведь раньше такого не было в густонаселенных туристических зонах.

К сожалению, специалисты отмечают, что это не последнее нападение акулы на человека в Египте, и трагедии могут еще повториться. Все дело в том, что в Красном море со временем становится все меньше подходящей для акул пищи, а туристов все больше, поэтому риски возрастают. этому способствует также изменение климата на планете и чрезмерный рыбный промысел.

"Когда мы делали расчет для конкретного места погружения в Красном море, мы рассчитывали, что безопасное количество погружений составляет 25-30 тысяч в год. В реальности же их число зашкаливает за 250 тысяч", – рассказал исследователь Красного моря. 

В связи с этим эксперты дали совет отдыхающим, как избежать нападения акул. Отдыхающим не стоит надевать яркие украшения и купальники при погружении в воду. Это может заинтересовать хищную рыбу. Акула подумает, что это блестит рыбка, и нападет.

Ране "Утро.ру" писало о том, что Турцию ждет новый "апокалипсис".

Источник: Pravda.ru ✓ Надежный источник
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