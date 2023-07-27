Нападение дельфинов: россиян напугали кошмаром на популярном курорте

Нападение дельфинов: россиян напугали кошмаром на популярном курорте
Фото: Dmitrii Gusarin/Russian Look/www.globallookpress.com
Есть пострадавшие

Одним из самых востребованных в этом году направлений для россиян стал Египет. Однако после недавнего нападения акулы туристы стали с опаской смотреть в сторону страны под палящим солнцем. Как оказалось, рыбы атакуют людей не только там. 

На днях в СМИ появилась информация о неприятном инциденте на другом популярном у туристов курорте. На одном из пляжей в Японии дельфины стали нападать на людей. Зафиксировано уже несколько таких случаев, а один даже попал на камеры. 

На кадрах заметно, как дельфин подплыл к отдыхающему в воде мужчине и как бы столкнулся с ним, после чего пострадавший пожаловался на повреждение руки. Туристов попросили не взаимодействовать с млекопитающими, учитывая дикий характер и природные инстинкты. Более того, на фоне этой ситуации людей попросили не заходить в воду, чтобы избежать опасных для жизни ситуаций.

Ранее "Утро.ру" публиковало рейтинг самых небезопасных мест для отдыха, который сформировали россияне. В этот список неожиданно попала Турция. 

Источник: Pravda.ru ✓ Надежный источник
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