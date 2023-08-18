Туристы скупили билеты на осень в две страны

Больше половины останутся на родине

Россияне постепенно определяются с местами для осеннего отдыха. Зачастую граждане бронируют билеты заранее, чтобы сэкономить. Как оказалось, больше половины планирует остаться на родине. Однако и зарубежные направления привлекают путешественников.



По данным популярного сервиса для покупки билетов, осенью 2023 года главным туристическим направление в России станет Северная столица. Санкт-Петербург планируют посетить 17,6% внутренних туристов.

Москва немного отстает – 15% бронирований. Замыкает тройку лидеров главный российский курорт. Осенью в Сочи отправятся чуть более 13% отдыхающих.

При этом порядка 45% пользователей сервиса планирую провести время в зарубежных странах. Среди иностранных направлений наиболее популярным является Стамбул.

Однако далеко не всех туристов привлекает турецкое побережья. Россияне также бронируют билеты в Ереван. Столица Армении славится богатым историческим наследием и вкуснейшей национальной кухней. На осень туристы активно закупились билетами в Турцию и Армению.



Кстати, в последнее время россияне выбирают для отдыха Казахстан. Так, один из блогеров поделился впечатлениями после посещения азиатской республики.

Он высоко оценил некоторые аспекты жизни в Казахстане. В частности, россиянину понравилось качество Интернета, а также общественный транспорт, состоящий из современных электробусов.