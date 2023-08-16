"Тут просто ужас": россияне призвали не приезжать в Турцию

"Тут просто ужас": россияне призвали не приезжать в Турцию
Фото: unsplash.com
Люди жалуются на невероятную жару

Температура в Турции бьет все рекорды. Местные власти накануне сообщили, что зафиксировали почти + 50° C. Подобного в стране еще не было. Такие показатели были в провинции Эскишехир примерно в трех часах езды от Стамбула, на курортах значения оказались несколько меньше. 

Россияне, которые в данный момент находятся в Турции, рассказали интернет-изданию "Подмосковье сегодня", как справляются с жарой. Они призывают остальных граждан пока не приезжать на отдых, а подождать более благоприятной погоды.

"Не могла спать всю ночь. Обычно к вечеру жара спадает, а тут просто ужас", – рассказала одна девушка.

Гражданка России Ольга, которая уже три года живет в Эскишехире, рассказала, на самом деле все не так страшно. Из-за сухого воздуха жара переносится нормально, хотя моментами бывает сложно. 

В Стамбуле в момент фиксации температурного рекорда было достаточно комфортно – примерно + 32° C. Хотя в городе нет традиции раздачи бесплатной воды, как например в Москве. Турки же справляются с жарой в своей манере: они знают про тайные места, где всегда тенисто и свежо, и проводят там время. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как сэкономить на авиабилетак.

Источник: Подмосковье сегодня
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