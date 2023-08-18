Почему Новороссийск не понравился туристке

Женщине в детьми нахамили в ресторане

Жаркое лето в самом разгаре, поэтому россияне массово еду из душных и серых мегаполисов на море. Многие туристы охотно выбирают отечественные курорты, например, пляжи Новороссийска. Однако некоторые вместе с сувенирами увозят обратно на малую родину гору неприятных воспоминаний.

Так, Новороссийск пришелся не по душе туристке из Красноярского края. Ирина вместе семьей поехала на отдых на море, однако оказалась разочарована "наглостью и смелостью" других посетителей пляжа.

Женщина пожаловалась изданию "Блокнот", что по пляжу разгуливают люди практически в том, в чем появились на свет. Потом эти же люди в таком же виде ходят по ресторанам с разгуливают с горячительными напитками.

"Это просто стыд и позор какой-то!" – возмутилась Ирина.

По словам туристки, Новороссийск оставил у ее семьи неоднозначные впечатления. Она обратила внимание на красоту набережной и центра города, однако добавила, что в некоторых районах есть проблемы с подачей воды и электричества.

В одном из заведений Новороссийска Ирина лично устроила скандал, сделав замечание гостям "с едва прикрытыми причинными местами". В ответ женщина с детьми получила хамство.

Ранее российский турист высоко оценил некоторые аспекты жизни в Казахстане.