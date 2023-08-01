"Бескультурщина": голые женщины на пляже Сочи вызвали дикий переполох

Мнение пользователей Сети разделилось

Жаркое лето в самом разгаре, поэтому жители душных мегаполисов покидают свои дома и отправляются к морю. Искупаться, позагорать на пляже, прокатиться на катере – вариантов семейного досуга очень много. Однако случаются истории, которые далеко не всем отдыхающим приходятся по вкусу.

Отдых многих посетителей одного из пляжей Сочи был изрядно испорчен после того, как у моря появились голые женщины. Они решили принять солнечные ванны, так сказать, всем телом. Слишком впечатлительным родителям пришлось уводить детей с пляжа.

Иные отдыхающие, наоборот, принялись снимать русалок на смартфоны. Разумеется, видео с голыми женщинами, загорающими на пляже Сочи быстро разлетелось по социальным сетям.

Начался дикий переполох. Пользователи разделились на два лагеря. В одном из аккаунтов запрещенной в России соцсети кадры набрали более ста тысяч просмотров и сотни комментариев.

"Бескультурщина", – так описала происходящие одна из пользователей. Ее поддержали комментаторы, предложившие женщинам, выставившим грудь на всеобщее обозрение, выбирать нудистские пляжи.

У лишенных комплексов дам нашлись и адвокаты. Некоторые юзеры посчитали, что людям, которых раздражают обнаженные женщины, стоит задуматься над собой. Они послали своих оппонентов купаться и наслаждаться красивыми телами.