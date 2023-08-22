Подозревают похищение: известная певица пропала без вести

Близкие артистки бьют тревогу и опасаются худшего

Знаменитая артистка Кэти Перри может похвастаться армией поклонников по всему миру. Автор ее песен, Камила Лейерт-Сегура, тоже является достаточно известной, пусть и не имеет настолько громкой славы. На днях тех, кто был знаком с ее творчеством, сразила жуткая новость. Иностранное издание проинформировало, что 48-летняя певица пропала без вести.

Уточняется, что о случившемся сообщили друзья модели и певицы. Как пишет СМИ, автора хита Walking On Air ищут в Беверли-Хиллз. В последний раз женщина выходила на связь 20 июня, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Близкие певицы обратились в полицию, но найти ее пока не удалось.

По словам друзей, исчезла не только Лейерт-Сегура, но и ее кот. Тот факт, что женщина пропала вместе с домашним любимцем, настораживает приятелей. Они подозревают, что это может быть похищение. Но пока близким остается только ждать какой-либо информации и надеяться, что с Камилой все в порядке.

Впрочем, нельзя отрицать, что певица могла перестать выходить на связь по личным причинам. Недавно похожая ситуация произошла с российской артисткой Азизой. Звезда буквально исчезла из поля зрения фанатов, сильно их озадачив. Близкий друг знаменитости Никас Сафронов рассказал, что с ней случилось.