Диана Гурцкая пропала после загадочной смерти мужа

Поклонники звезды бьют тревогу

Диана Гурцкая сейчас переживает самый страшный период в своей жизни. Внезапная смерть ее любимого супруга Петра Кучеренко нанесла сокрушительный удар по всей жизни певицы. После трагического происшествия прошло уже две недели – поклонников очень пугает, что Диана так и не вышла на связь.



На похоронах любимого мужа артистка выглядела буквально раздавленной горем. Замминистра науки скоропостижно скончался во время рабочего перелета. Специалисты целый час боролись за жизнь супруга Дианы, однако спасти его не удалось.



Поклонники с пониманием отнеслись к состоянию артистки и старались не тревожить ее лишний раз. Однако все разумные с точки зрения фанатов сроки уже вышли – спустя две недели артистка так и не появилась в социальных сетях. Сейчас обеспокоенные люди пытаются добиться от Дианы ответа.



В социальных сетях фанаты призывают Гурцкую выйти на связь и сообщить о своем самочувствии. Многие понимают, что смерть любимого супруга могла очень сильно подкосить артистку. Россияне переживают за здоровье певицы и трогательно просят ее дать о себе весточку.



Впрочем, состояние звезды можно понять. Скорее всего, Диана настолько убита обрушившейся на нее бедой, что просто не в состоянии что-то говорить или писать на публику. Для любящей супруги внезапная смерть мужа – огромное горе.

