Брошенная помощница Пугачевой загадочно исчезла

Люди гадают, куда пропала директор Примадонны

Примадонна с прошлого года живет за пределами России. Говорят, что она уже успела получить израильское гражданство, а потому поклонники уже потеряли веру в то, что их любимица когда-то вернется на родину. К тому же артистка оборвала все связи с домом: ее муж и дети живут в Израиле, а бизнес она уже закрыла.

Однако один дорогой сердцу человек для певицы в России остался. Речь идет о ее бессменной помощнице Елене Чупраковой. Артистка, можно сказать, бросила своего директора, которая годами сопровождала ее на всех мероприятиях. И, если какое-то время женщина мелькала в прессе, комментируя перемещения звезды, то сейчас она буквально пропала из информационного пространства.

На днях народ в лице журналистов и Интернет-пользователей забил тревогу из-за загадочного исчезновения Елены Чупраковой. Дело в том, что она по неизвестным причинам не сопровождала Аллу Пугачеву во время ее выхода в свет на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Ведь раньше ни одно мероприятие не обходилось без появления там директора Примадонны. А куда она делась и чем занимается сейчас – настоящая загадка.

Более того, женщина стала редко выходить на связь с подписчиками. Судя по соцсетям Елены Чупраковой, в последнее время, оставшись без основной своей работы, она увлеклась садоводством и путешествиями.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как Лайма Вайкуле выставила Аллу Пугачеву посмешищем. Может быть, если бы рядом была верная помощница, этого бы не произошло.