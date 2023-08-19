Полгода никто не видел: куда пропала Азиза

Полгода никто не видел: куда пропала Азиза
Азиза. Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ясность внес известный художник

Поклонники знаменитой российской певицы, роковой красотки девяностых Азизы в последнее время серьезно озадачены. Их любимица уже больше полугода не выходит на связь, не дает концерты и не появляется на светских мероприятиях. Более того, артистка даже прекратила общаться со многими звездными знакомыми. Что случилось со знаменитостью, рассказал ее близкий друг, популярный художник Никас Сафронов.

Культурный деятель постарался успокоить публику. По его словам, ничего страшного с Азизой не произошло. Она начала свой путь на музыкальный Олимп в нежном шестнадцатилетнем возрасте, за долгие годы работы у артистки накопилась усталость – сейчас ей нужен отдых и уединение.

Никас отметил, что, конечно, ее нежелание общаться с друзьями вызывает тревогу, однако Азиза имеет полное право на тишину и покой. Сафронов рассказал, что ему все же удалось недавно поболтать с певицей. Он дозвонился до артистки и узнал, как у нее дела. На что Азиза интригующе ответила: "Более чем".

Возможно, сейчас в жизни певицы наступил новый период, которым она не хочет делиться с окружающими. Никас призвал поклонников не переживать из-за исчезновения Азизы и с пониманием отнестись к ее решению.

К слову, ранее "Утро.ру" писало о проблемах, которые могли подкосить Азизу.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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