"Ситуация странная": Лада Дэнс пропала после ДТП

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Минувшей ночью певица Лада Дэнс оказалась участницей крупной аварии в столице. Знаменитость пришлось в срочном порядке эвакуировать с места происшествия на вертолете. Сообщалось, что у нее диагностирована черепно-мозговая травма, а также ушиб позвоночника. Состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
Однако, несмотря на все, артистка старалась поддерживать связь со своими близкими. К примеру, со своим продюсером Сергеем Пудовкиным. Она докладывала ему о своем состоянии и местоположении, но в какой-то момент резко перестала отвечать на звонки.
"Ситуация достаточно странная, потому что она не выходит на связь и никак не реагирует. Раньше у нас такой ситуации не было", – бьет он тревогу.
Чем могла быть вызвана пропажа артистки после ДТП никто не знает. Журналисты также попытались связаться с Ладой Дэнс, но не смогли.
Как сообщают СМИ, сейчас знаменитость должна находится в госпитале им. Н.Бурденко, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь.
Пока установить, кто является виновником ДТП не удалось. Всего в аварии пострадало три автомобиля.
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